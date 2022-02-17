В России предложили ввести электронный формат договорных документов

ФНС России приняли проект электронного XML формата для договорных документов. Налоговая служба сообщает, что новая форма будет аналогом к формату PDF договора в электронной форме.

С таким форматом налогоплательщикам будет удобнее работать с договорными документами, что позволит ускорить сам процесс оформления. ФНС считает, что электронный формат будет содержать больше возможностей для аналитики . Данный формат подойдет для организаций у которых большой уровень внедрения цифровых технологий.