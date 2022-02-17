В МФЦ можно будет оформить электронный дубликат документов

В МФЦ с 1 июля 2022 года можно будет заказать любой электронный дубликат для документов бумажного вида. Все файлы будут храниться в личном кабинете Госуслуг, что упростит их использование для дальнейших обращений в МФЦ.

В России насчитывается 19 типов документов. Все они будут находиться в открытом доступе в личном кабинете на Госуслугах. В данный список входят: военный билет, свидетельство о регистрации брака, выданные иностранным государством, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык, свидетельство об усыновлении, трудовые книжки, дипломы об образовании и квалификации, выданные, в том числе на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык.