В России предложили передавать данные о выбросах онлайн

Научно-производственные объединения предложили осуществить онлайн- передачу результатов на количество выбросов газа в воздух при переработке шин в комитет по охране окружающей среды.

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Такой контроль поможет отследить количество выбросов предприятиями в воздух. Также стоит отметить, что без введения подобных мер эффективность контроля атмосферного воздуха в районе сжигания приведет к нулю.

Стоит подчеркнуть, что в настоящий момент предложение находится на рассмотрении, но без данного проекта мониторинг будет невозможно реализовать.

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