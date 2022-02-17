В России предложили передавать данные о выбросах онлайн

Научно-производственные объединения предложили осуществить онлайн- передачу результатов на количество выбросов газа в воздух при переработке шин в комитет по охране окружающей среды.

Такой контроль поможет отследить количество выбросов предприятиями в воздух. Также стоит отметить, что без введения подобных мер эффективность контроля атмосферного воздуха в районе сжигания приведет к нулю.