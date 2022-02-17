Картина Ильи Репина "Нищая" возвращается в Иркутск после выставок в Европе. С 19 марта по 21 августа 2021 года картина являлась экспонатом в Хельсинки, а с 5 октября 2021 года по 23 января 2022 года - в Париже. Это самое продолжительное путешествие полотна по галереям мира.