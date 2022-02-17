Картина Ильи Репина "Нищая" возвращается в Иркутск после выставок в Европе

Картина Ильи Репина "Нищая" возвращается в Иркутск после выставок в Европе. С 19 марта по 21 августа 2021 года картина являлась экспонатом в Хельсинки, а с 5 октября 2021 года по 23 января 2022 года - в Париже. Это самое продолжительное путешествие полотна по галереям мира. 

Фото №1 - Картина Ильи Репина "Нищая" возвращается в Иркутск после выставок в Европе

Культуроведы всего мира признают картину "Нищая" лучшей работой раннего творчества Ильи Ефимовича. Многие специалисты отмечают, что именно эта работа позволила художнику состояться в качестве гениального портретиста. 

14 февраля картина была передана представителями Третьяковской галереи в иркутский музей. В скором времени она вернется в столицу региона.

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