Шоколад может быть опасен из-за кадмия в какао-бобах

Употребление шоколада в больших количествах вредно для здоровья, так как в шоколаде содержится сахар. Но не только сахар является опасностью.
Специалисты говорят о том, что какао может обладать токсичными свойствами. Ученые полагают, что токсичность вырабатывается за счет кадмия, содержащегося в почве. Металл может спровоцировать рвоту, диарею и даже заболевание почек.
Исследователи пытаются найти способы сокращения количества кадмия в почве. Одним из методов сокращения металла является смешение слоев почвы с известью. Но произвести такой процесс вокруг какао-деревьев достаточно проблематично. Тем не менее, исследователи намерены найти способ для решения проблемы.