Шоколад может быть опасен из-за кадмия в какао-бобах

Употребление шоколада в больших количествах вредно для здоровья, так как в шоколаде содержится сахар. Но не только сахар является опасностью.

Специалисты говорят о том, что какао может обладать токсичными свойствами. Ученые полагают, что токсичность вырабатывается за счет кадмия, содержащегося в почве. Металл может спровоцировать рвоту, диарею и даже заболевание почек.