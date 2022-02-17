Шоколад может быть опасен из-за кадмия в какао-бобах

Употребление шоколада в больших количествах вредно для здоровья, так как в шоколаде содержится сахар. Но не только сахар является опасностью. 

Фото №1 - Шоколад может быть опасен из-за кадмия в какао-бобах

Специалисты говорят о том, что какао может обладать токсичными свойствами. Ученые полагают, что токсичность вырабатывается за счет кадмия, содержащегося в почве. Металл может спровоцировать рвоту, диарею и даже заболевание почек. 

 Исследователи пытаются найти способы сокращения количества кадмия в почве. Одним из методов сокращения металла является смешение слоев почвы с известью. Но произвести такой процесс вокруг какао-деревьев достаточно проблематично. Тем не менее, исследователи намерены найти способ для решения проблемы.

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