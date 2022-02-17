АвтоВАЗ сертифицировал обновленную модель LADA Vesta 2022

К старту продаж готова обновленная LADA Vesta. Автомобиль успешно прошёл сертификацию в России после рестайлинга.

Обновленное внешне авто отличается от предшественника дизайном бамперов, светодиодными линзованными противотуманными фарами, модернизированной решёткой радиатора, светодиодными фонарями и зауженными фарами. Габариты обновленной модели тоже изменились - седан вытянется с 4410 до 4440 миллиметров, а универсал увеличится с 4424 до 4445 миллиметров.