В России начались продажи нового Nissan Pathfinder

Японский автопроизводитель Nissan объявил о старте продаж флагманского кроссовера Nissan Pathfinder. Новый автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Business, High Tech, Top и Top Comfort. 

Фото №1 - В России начались продажи нового Nissan Pathfinder

Российский рынок ожидает поступления кроссовера с атмосферным бензиновым 3,5-литровым V6, мощностью 275 лошадиных сил. На данный момент клиентами оформлено более 150 заказов на автомобиль. 

Производитель отмечает, что в независимости от комплектации, автомобиль оборудован антипробуксовочной системой, ассистентом при спуске и подъёме, электроусилителем руля и иммобилайзером.

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