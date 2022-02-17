В России начались продажи нового Nissan Pathfinder

Японский автопроизводитель Nissan объявил о старте продаж флагманского кроссовера Nissan Pathfinder. Новый автомобиль предлагается в четырех комплектациях: Business, High Tech, Top и Top Comfort.
Российский рынок ожидает поступления кроссовера с атмосферным бензиновым 3,5-литровым V6, мощностью 275 лошадиных сил. На данный момент клиентами оформлено более 150 заказов на автомобиль.
Производитель отмечает, что в независимости от комплектации, автомобиль оборудован антипробуксовочной системой, ассистентом при спуске и подъёме, электроусилителем руля и иммобилайзером.