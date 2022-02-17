Радий Хабиров на «Здравчасе»: «Мы прошли драматически сложный период»

Вышли на плато. Ситуация с пандемией в республике уже подходит к определенному пику, отметил глава Башкортостана. Также на совещании в формате «Здравчаса» Радий Хабиров сегодня обсудил ход строительства ряда больниц и поликлиник.

В 2022 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов капитального строительства и 44 модульных комплекса. Что касается пандемии, сейчас руководство республики внимательно анализирует необходимость тех или иных ограничительных мер, сказал Радий Хабиров. В  ближайший понедельник на заседании оперативного штаба будет принят ряд важных решений относительно ограничений.

Фото №1 - Радий Хабиров на «Здравчасе»: «Мы прошли драматически сложный период»

Я считаю, что драматически сложный период мы прошли, но в целом я могу отфиксировать и констатировать, что системе здравоохранения базово в целом удалось все-таки обеспечить даже в пиковые моменты обращения жителей оказание необходимой помощи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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