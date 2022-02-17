Снижение преступности и новые законы: итоги заседания Госсобрания Башкирии

По этому показателю, вы тоже обратили внимание, здесь есть хорошая тенденция к снижению преступности в общественных местах. Мы с вами вместе проводили эксперимент по Инорсу, когда практически устанавливали там камеры видеонаблюдения, открывали пост полиции и так далее, и тому подобное, и здесь тоже хорошая тенденция, которая нас не может не радовать. Наверное, одним из показателей комфорта проживания для наших жителей являются вопросы безопасности, то есть вопросы, связанные с тем, чтобы человек мог спокойно выйти на улицу, отпустить своих детей на улицу, прогуляться по паркам, скверам и так далее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан