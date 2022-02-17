Снижение преступности и новые законы: итоги заседания Госсобрания Башкирии

На 6,2 процента снизилась преступность в Башкортостане по итогам прошлого года. Радий Хабиров назвал показатель обнадеживающим и поблагодарил за работу сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на заседании Государственного Собрания Башкортостана. Отмечается снижение количества разбоев, грабежей, краж всех видов.
Это кадры марта 2019 года. Радий Хабиров в микрорайоне Инорс в Уфе в отделе полиции №1 Управления МВД России, которое находится в жилом комплексе. Внимание вызвано тем, что микрорайон численностью 75 тысяч жителей превратился в криминальную точку на карте Уфы. Чтобы исправить ситуацию, на улицах сделали освещение, территорию оборудовали камерами наружного наблюдения с функцией распознавания лиц. Сигнал с них через центр обработки данных будет доступен всем правоохранительным и спасательным службам.
Такой эксперимент дает результат и, как сказал Радий Хабиров на сегодняшнем заседании Государственного Собрания Башкортостана, практику с общественными пунктами полиции будут расширять. Безопасность в общественных местах – один из самых важных показателей.
Снижение преступности в Башкортостане идет последние несколько лет подряд. По итогам 2021 года – уменьшение на 6,2%. На заседании выступили руководители МВД Башкортостана и республиканского управления Следственного комитета России. Отмечается снижение количества разбоев, грабежей, краж всех видов. Кроме того, уменьшилось количество случаев уличной, несовершеннолетней, бытовой преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
Всего в повестку заседания включили более 30 вопросов. Большинство из них связаны с рассмотрением проектов республиканских законов. Изменились правила по организации сходов граждан, а также принят долгожданный закон, который позволяет младшему ребенку в семье поступить в ту же школу, где учится его старший брат или сестра, независимо от прописки.
Итоги прошлого года в сфере законодательства подвел председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев. Приняты 143 закона. Один из самых долгожданных – о детях войны Башкортостана, который затрагивал 189 тысяч человек. Поддержка волонтеров, развитие туризма, защита здоровья, изменения в Конституцию республики и многие другие вопросы также рассмотрели депутаты парламента.