В Уфе арестовали таксиста-нелегала, лишенного прав

Жизни пяти человек унесли автомобильные аварии с участием нелегальных таксистов, и это только за полтора месяца. Госавтоинспекция республики совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона, а также с Западно-Уральским межрегиональным управлением государственного автодорожного хозяйства провели почти полторы тысячи рейдов по борьбе с нелегалами. Одного из них сегодня отправили за решетку.

Этот молодой человек в наручниках и не предполагал, что привычный для него рейс Уфа – Караидель может закончиться именно так. Накануне таксист как обычно набрал полный автомобиль пассажиров, и уже на выезде из Уфы бомбилу остановили сотрудники ГИБДД. Пробив водителя по базе, выяснили, что мужчина уже лишен прав, но водительское удостоверение у него все же было. Правоохранителям молодой человек объяснил это тем, что якобы сначала потерял документ, но потом нашел. И раз права при себе, значит, можно ездить и даже возить пассажиров.

В 2021 году я был лишен прав. Я не знал, что мне нельзя ездить за рулем и перевозить пассажиров. Задержанный

Автомобиль правонарушителя эвакуировали на штрафстоянку, а самого таксиста задержали полицейские. Пассажирам легковушки пришлось добираться до Караидельского района другим способом. Прошлую ночь водитель провел в камере временного содержания, а уже сегодня его доставили в суд.

Я не таксист. – Но вы же лишены прав, это меняет ситуацию. – Я не знал, что так получится. – Вы не знаете ПДД? – Знаю. – Без прав нельзя садиться за руль. – Наверное. Задержанный

Уже в зале заседаний мужчина все же признал свою вину. Суд вынес решение об аресте таксиста. Домой он уедет только завтра. Между тем в республике продолжаются рейды. Они направлены на борьбу с нелегальными таксистами, которые в погоне за прибылью игнорируют элементарные правила перевозки пассажиров и даже ПДД. Госавтоинспекция мониторит сайты и соцсети, где нелегалы рекламируют свои услуги, также изучаются маршруты передвижений.

Бывало, что за свою безалаберность бомбилы отвечали не административным наказанием, а собственными судьбами и жизнями пассажиров. В прошлом году была зарегистрирована почти сотня ДТП только с участием «Ларгусов», в которых погибли 18 человек и 131 получил ранения различной степени тяжести. Резонансное ДТП с участием одного из таких перевозчиков произошло летом на федеральной трассе М-7 в Кушнаренковском районе, где погибло 6 пассажиров.