Супруги из Башкирии вырастили в теплице 170 тысяч тюльпанов

170 тысяч тюльпанов к Международному женскому дню. Такое количество цветов семья Фаттаховых из села Уктеево Иглинского района вырастила впервые, хотя занимаются они этим последние пять лет.

В основном белые, красные, желтые, но есть и другие цвета. Не только богатая палитра, но и многообразие сортов. Всего Фаттаховы выращивают 24 разновидности тюльпанов. Луковицы цветов они закупают напрямую из Голландии.

Мы стараемся брать так, чтобы ассортимент был хороший. Желтых мы берем 20 процентов, 30 процентов белых и 30 процентов красных, а все остальное уже двухцветные, махровые и так далее. Илиза Фаттахова, предприниматель

Для Илизы это мечта практически всей жизни. Загорелась еще в детстве, прочитав статью в газете о том, как одна француженка, переехавшая в Россию, начала выращивать в промышленных масштабах розы. И вот спустя годы Илиза благодаря поддержке супруга смогла осуществить свою мечту. Сначала небольшая теплица и две тысячи тюльпанов, потом 4, 16, и вот в этом году они вырастили рекордные 170 тысяч тюльпанов. А удалось достичь таких успехов за счет возведения и запуска новой теплицы, где все продумано уже до мелочей. Автоматика следит за температурным режимом, освещением и другими параметрами.

Без автоматики не обойтись, конечно, и ручками надо работать, и головой. Техника весь микроклимат поддерживает, также и досветка сама включается и сама выключается, просто наше дело – все это продумать. Рустем Фаттахов, предприниматель