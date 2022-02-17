Супруги из Башкирии вырастили в теплице 170 тысяч тюльпанов

170 тысяч тюльпанов к Международному женскому дню. Такое количество цветов семья Фаттаховых из села Уктеево Иглинского района вырастила впервые, хотя занимаются они этим последние пять лет.
В основном белые, красные, желтые, но есть и другие цвета. Не только богатая палитра, но и многообразие сортов. Всего Фаттаховы выращивают 24 разновидности тюльпанов. Луковицы цветов они закупают напрямую из Голландии.
Для Илизы это мечта практически всей жизни. Загорелась еще в детстве, прочитав статью в газете о том, как одна француженка, переехавшая в Россию, начала выращивать в промышленных масштабах розы. И вот спустя годы Илиза благодаря поддержке супруга смогла осуществить свою мечту. Сначала небольшая теплица и две тысячи тюльпанов, потом 4, 16, и вот в этом году они вырастили рекордные 170 тысяч тюльпанов. А удалось достичь таких успехов за счет возведения и запуска новой теплицы, где все продумано уже до мелочей. Автоматика следит за температурным режимом, освещением и другими параметрами.
Температура 14 градусов и днем и ночью, влажность от 65 до 70 процентов. Такие условия поддерживают в теплицах при выращивании тюльпанов, которые начинают потихоньку распускаться. До Международного женского дня остается не меньше двух недель. Однако срезка цветов уже началась. Спрос на них огромный, говорят Фаттаховы. Продают они свою продукцию в основном оптом, но не отказывают и тем, кто желает приобрести весенние букеты в розницу.