Мотогонщики из Башкирии готовятся к очередным этапам чемпионата Суперлиги

Этапы чемпионата Суперлиги в Тольятти могут быть отменены. Соревнования командной гонки должны были состояться 19 и 20 февраля, но пока организаторы турнира не подтвердили проведение стартов. Однако башкирские спортсмены продолжают тренироваться. Что думают обо всей этой ситуации участники чемпионата и в каком настроении находятся спортсмены?
«Мальчики, выходим». Так ласково мотоспортсменов называет старший тренер сборной республики Раис Мустафин. Ребята вышли на тренировку, несмотря на появившуюся в интернете информацию о возможной отмене 5 и 6 этапы командного чемпионата России в Тольятти. Отчасти участники Суперлиги оказались в подвешенном состоянии. Но представители спортклубов рассматривают сразу несколько вариантов развития событий.
Республику в командной Суперлиге представляют сразу два клуба: из Уфы и Кумертау. Представители столичного Центра технических видов спорта имени Кадырова на втором месте после «Мега-Лады», уступая тольяттинцам 8 очков. Но наши спортсмены готовы дать бой. Впереди как минимум этапы в Шадринске. Один из лидеров Никита Богданов вернулся домой в ранге победителя двух финалов личного чемпионата мира. И это при том, что спортсмен выступал на международной арене впервые в карьере. Но, несмотря на успех, у уфимца остались двоякие чувства от гонок в Тольятти.
В мотогонки Никита пришел вслед за папой. Михаил Богданов – призер чемпионатов мира и России. Сейчас он помогает добиваться побед на ледовом треке сыну.
Пока гонщики надеются, что соревнования 19 и 20 февраля все-таки состоятся. Еще четверо башкирских мотогонщиков готовятся к чемпионату страны в Высшей лиге. В Вятских Полянах пройдет сразу два турнира.