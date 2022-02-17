Мотогонщики из Башкирии готовятся к очередным этапам чемпионата Суперлиги

Этапы чемпионата Суперлиги в Тольятти могут быть отменены. Соревнования командной гонки должны были состояться 19 и 20 февраля, но пока организаторы турнира не подтвердили проведение стартов. Однако башкирские спортсмены продолжают тренироваться. Что думают обо всей этой ситуации участники чемпионата и в каком настроении находятся спортсмены?

«Мальчики, выходим». Так ласково мотоспортсменов называет старший тренер сборной республики Раис Мустафин. Ребята вышли на  тренировку,  несмотря на появившуюся в интернете  информацию  о возможной отмене 5 и 6 этапы командного чемпионата России в Тольятти. Отчасти участники Суперлиги оказались в подвешенном состоянии. Но представители спортклубов рассматривают сразу несколько вариантов развития событий.

Отменять соревнования не собираются. У нас запланированы 8 этапов командного чемпионата Суперлиги, и все они состоятся. Шадринск не отказывается от своих этапов. Там пройдет 7 и 8 этапы.

Раис Мустафин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по мотогонкам на льду
Фото №1 - Мотогонщики из Башкирии готовятся к очередным этапам чемпионата Суперлиги

Республику в командной Суперлиге представляют сразу два клуба: из Уфы и Кумертау. Представители столичного Центра технических видов спорта имени Кадырова на втором месте после «Мега-Лады», уступая тольяттинцам 8 очков. Но  наши спортсмены готовы дать бой. Впереди как минимум этапы в Шадринске. Один из лидеров Никита Богданов вернулся домой в ранге победителя двух финалов личного чемпионата мира. И это при том, что спортсмен выступал на международной арене впервые в карьере. Но, несмотря на успех, у уфимца остались двоякие чувства от гонок в Тольятти.

Разочаровало то, что много друзей-гонщиков из «Мега-Лады» попадало вплоть до реанимации. Все они в моих заездах упали, и радости особой нет.

Никита Богданов, победитель второго финала чемпионата мира по мотогонкам на льду

В мотогонки Никита пришел вслед за папой. Михаил  Богданов – призер чемпионатов мира и России.  Сейчас он помогает добиваться побед на ледовом треке сыну.

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На стадионе и на соревнованиях рядышком. Интересен мотоцикл, и пошло-поехало и доехало.

Михаил Богданов, папа Никиты Богданова, мастер спорта России по мотогонкам на льду

Пока гонщики надеются, что соревнования 19 и 20 февраля все-таки состоятся. Еще четверо башкирских мотогонщиков готовятся к чемпионату страны в Высшей лиге. В Вятских Полянах пройдет сразу два турнира.

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