В Уфе специалисты проверили работу установленных пожарных извещателей

Рейд провели сотрудники пожарной охраны и Центра общественной безопасности. Летом в этом доме произошел крупный пожар. К счастью, тогда никто не пострадал. После инцидента жильцам, входящим в льготные категории, установили пожарные извещатели. Специалисты проверяют рабочее состояние устройства.
Башкортостан единственный в России регион, где пожарный извещатель могут бесплатно получить 12 категорий граждан. Среди них малоимущие многодетные семьи, семьи находящиеся в социально опасном положение, ветераны и инвалиды ВОВ, одиноко проживающие граждане от 55 лет.
Узнать весь перечень категорий и получить подробную информацию можно позвонив по телефону: 8 (347) 272-00-24 Специалисты помогут установить устройство и объяснят принцип его работы.