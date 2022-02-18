В Уфе специалисты проверили работу установленных пожарных извещателей

Рейд провели сотрудники пожарной охраны и Центра общественной безопасности. Летом в этом доме произошел крупный пожар. К счастью, тогда никто не пострадал. После инцидента жильцам, входящим в льготные категории, установили пожарные извещатели. Специалисты проверяют рабочее состояние устройства.