В Уфе 43 жилых дома остались без электричества

Накануне, 17 февраля, в Кировском районе Уфы произошло отключение электричества. 43 жилых дома остались без света.
Как сообщает Управление гражданской защиты, без электричества остались дома по улицам Софьи Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Степана Кувыкина. По указанному адресу оперативно прибыла аварийная бригада.
Информация об отключении света поступила в 20:00, а уже к 22:20 проблема была устранена. Электричество восстановили по резервной линии. Причину отключения устанавливают.