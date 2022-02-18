В Уфе 43 жилых дома остались без электричества

Как сообщает Управление гражданской защиты, без электричества остались дома по улицам Софьи Перовской, Мубарякова, Авроры, Рабкоров, Муксинова и Степана Кувыкина. По указанному адресу оперативно прибыла аварийная бригада.

Информация об отключении света поступила в 20:00, а уже к 22:20 проблема была устранена. Электричество восстановили по резервной линии. Причину отключения устанавливают.