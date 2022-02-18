Мэрия Уфы запустила голосование за лучший фирменный стиль к 450-летнему юбилею

Мэрия Уфы продолжает подготовку к важному событию – 450-летнему юбилею столицы. Администрация запустила голосование за лучший фирменный стиль праздника.

Фото №1 - Мэрия Уфы запустила голосование за лучший фирменный стиль к 450-летнему юбилею

Любой желающий может отдать свой голос за понравившийся вариант. На выбор представлены три работы финалистов открытого творческого конкурса. Проголосовать можно за одну работу на официальном сайте.

Голосование завершится 24 февраля. Победитель получит приз в 150 тысяч рублей, обладатель второго места — 100 тысяч рублей, третьего — 50 тысяч рублей. А город получит интересный и оригинальный дизайн к большому празднику.

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