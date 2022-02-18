В Уфе водитель сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП

Накануне, 17 февраля, в Уфе произошла крупная авария, в которой пострадала 6-летняя девочка. Полиция ведётся поиски виновника ДТП.

Фото №1 - В Уфе водитель сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП

По предварительной информации, неустановленный водитель около 17:40 двигался по дворовой территории на улице Союзной. В один момент он совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая пыталась пересечь проезжую часть. Водитель вышел из авто, посмотрел на ребёнка, но никакой помощи не оказал. Он сел в машину и скрылся с места происшествия.

Пострадавшей девочке потребовалась госпитализация. После оказания медицинской помощи её отпустили домой с родителями.

Всех, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим вас не оставаться равнодушными и оказать помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего, позвонив по телефону: 8 917-486-76-36. Конфиденциальность гарантируется!

пресс-служба ГИБДД Уфы

Видео: ГИБДД Уфы. 

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