В Уфе водитель сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП

По предварительной информации, неустановленный водитель около 17:40 двигался по дворовой территории на улице Союзной. В один момент он совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая пыталась пересечь проезжую часть. Водитель вышел из авто, посмотрел на ребёнка, но никакой помощи не оказал. Он сел в машину и скрылся с места происшествия.