В Башкирии коронавирусом заболели ещё 4,5 тысячи человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили ещё у 4504 пациентов (181 612), с выздоровлением выписали – 3631 (148 711), скончались – 18 (5021). Госпитализация потребовалась ещё 338 заболевшим.