В Башкирии коронавирусом заболели ещё 4,5 тысячи человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили ещё у 4504 пациентов (181 612), с выздоровлением выписали – 3631 (148 711), скончались – 18 (5021). Госпитализация потребовалась ещё 338 заболевшим.
В России за сутки коронавирус выявили у 180 071 человек (15 020 573), с выздоровлением выписали – 198 369 (12 026 844), скончались – 784 (343 957). Госпитализировано 18 632 пациента за сутки.