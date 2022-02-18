Правоохранители Башкирии проверят сообщение о выдаче сиротам квартир с плесенью

Следственный комитет заинтересовался сообщением о выдаче детям-сиротам жилья с плесенью. Правоохранители заподозрили признаки халатности.
В Белебее в декабре 2020 года администрация района выделила сиротам 11 квартир в двух многоквартирных домах. При заселении жильцы поняли, что квартиры не пригодны для жилья. В помещениях образовывалась плесень из-за серьёзных строительных дефектов.
Следователи намерены опросить жильцов, чиновников, застройщиков дома, осмотреть документацию, жильё, а после вынести решение.