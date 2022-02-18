В Уфе ритуальщики подрались прямо на кладбище

Рано утром на Южном кладбище города подрались представители ритуальных служб. Очевидцы записали видео, на котором хорошо заметно, как женщина пытается раскопать могилу, но в этот момент её пытается остановить мужчина. Между ритуальщиками завязывается драка, во время которой женщину даже валят на землю.