В Уфе ритуальщики подрались прямо на кладбище

Сегодня, 18 февраля, в Уфе произошёл крупный конфликт между представителями ритуальных служб. Подробности инцидента сообщает ГТРК-Башкортостан.
Рано утром на Южном кладбище города подрались представители ритуальных служб. Очевидцы записали видео, на котором хорошо заметно, как женщина пытается раскопать могилу, но в этот момент её пытается остановить мужчина. Между ритуальщиками завязывается драка, во время которой женщину даже валят на землю.
На место инцидента прибыла полиция для установления всех деталей произошедшего. Известно, что похороны были проведены с серьёзным запозданием из-за конфликта.
Фото: ГТРК-Башкортостан.