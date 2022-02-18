Житель Уфы начал продавать наркотики, чтобы оформить ипотеку

В Уфе задержали 28-летнего местного жителя, которого подозревают в продаже наркотиков. Подробности задержания рассказала пресс-служба МВД.
В свободное от официальной работы время мужчина решил заработать на первоначальный взнос по ипотеке. Для этого он начал продавать наркотики – он закупал товар, а после делал тайники на территории города. Мужчина был задержан с поличным во время очередной «закладки».
У парня нашли и изъяли 10 свёртков с порошкообразным веществом, в автомобиле под передним пассажирским сиденьем был найден тайник с наркотическими веществами. В квартире у подозреваемого нашли и другие улики.
Теперь мужчина – фигурант уголовного дела. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследуются все обстоятельства случившегося.
Фото: МВД по РБ.