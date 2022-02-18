В Башкирии пройдёт проверка системы оповещения «Внимание всем!»

В Башкирии проверят систему оповещения «Внимание всем!». Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

С 21 по 25 февраля пройдёт проверка оповещения сирен и громкоговорящих устройств. Длительность сигналов не будет превышать 5 секунд. В случае реальной угрозы система будет работать не менее 5 минут.