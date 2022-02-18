В Башкирии пройдёт проверка системы оповещения «Внимание всем!»

В Башкирии проверят систему оповещения «Внимание всем!». Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.
С 21 по 25 февраля пройдёт проверка оповещения сирен и громкоговорящих устройств. Длительность сигналов не будет превышать 5 секунд. В случае реальной угрозы система будет работать не менее 5 минут.
24 февраля с 09:00 до 16:00 в Кировском районе Уфы и остальных муниципалитетах республики будет кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств длительностью до 5 секунд.
С 21 по 25 февраля в ночное время на территории Башкирии также будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.