В Башкирии пройдёт проверка системы оповещения «Внимание всем!»

В Башкирии проверят систему оповещения «Внимание всем!». Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии пройдёт проверка системы оповещения «Внимание всем!»

С 21 по 25 февраля пройдёт проверка оповещения сирен и громкоговорящих устройств. Длительность сигналов не будет превышать 5 секунд. В случае реальной угрозы система будет работать не менее 5 минут.

24 февраля с 09:00 до 16:00 в Кировском районе Уфы и остальных муниципалитетах республики будет кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств длительностью до 5 секунд.

С 21 по 25 февраля в ночное время на территории Башкирии также будет проведена техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания.

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