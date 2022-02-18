В Башкирии до 2030 года на поддержку среднего профессионального образования направят 4 млрд рублей

Ежегодно из бюджета будет выделяться по 500 миллионов в виде специальных грантов. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании Республиканского совета, где присутствовали руководители колледжей и техникумов.

Ключевые задачи, которые необходимо решать властям наряду с педагогами, – подготовка востребованных специалистов среднего звена. Для этого важно налаживать взаимодействие учебных заведений с бизнесом и предприятиями промышленности. В нынешнем году больше внимание уделят вопросу модернизации классов и лабораторий, речь и о создании новых. Многие училища уже получили оставшееся после чемпионата WorldSkills оборудование.