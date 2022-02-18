В Уфе появится интеллектуальная транспортная система

Вопросы по внедрению новшества обсудили на совещание с главой республики. Программа включает установку 134 интеллектуальных светофоров, специального программного обеспечения, информационных табло, камер, умных остановок, экологических метеостанций и оцифровку дорожных карт.

В планах – создать Ситуационный центр, специалисты которого будут отслеживать ситуацию на дорогах. Также будет предусмотрена возможность передачи оперативных данных в Центр управления республикой.

Глава Башкортостана подчеркнул, что новая система повысит безопасность на дорогах республики. Работу ведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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