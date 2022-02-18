ФК «Уфа» интересуется футболистом «Фиорентины» Александром Кокориным

Футбольный клуб «Уфа» проявляет интерес к нападающему итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину. Накануне стало известно, что клуб из Флоренции готов расстаться с игроком до конца трансферного окна, то есть до 22 февраля.

Позже генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об интересе к футболисту изданию «Спорт-экспресс». Он отметил, что будет только за если Кокорин перейдет в башкирский клуб.