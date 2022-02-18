ХК «Кировец» встретится с казахстанским клубом «Акжайык»

Хоккейный клуб «Кировец» готовится к домашним матчам против казахстанского «Акжайыка». Игры пройдут в рамках группового этапа чемпионата России Высшей лиги. Благодаря трем очкам, заработанным в Верхнем Уфалее, уфимцы обеспечили себе место в финале турнира.
Сейчас башкирская команда находится на второй строчке турнирной таблицы. Чтобы занять первую позицию «Кировцу» необходимо выиграть в четырех заключительных матчах дома.
В сезоне в гостях хоккеисты «Кировца» дважды уступали казахстанскому «Акжайыку». Сейчас команда намерена взять реванш на домашнем льду. Игры пройдут в эти выходные на стадионе «Динамо». Вход на матчи свободный.