ХК «Кировец» встретится с казахстанским клубом «Акжайык»

Хоккейный клуб «Кировец» готовится к домашним матчам против казахстанского «Акжайыка». Игры пройдут в рамках группового этапа чемпионата России Высшей лиги. Благодаря трем очкам, заработанным в Верхнем Уфалее, уфимцы обеспечили себе место в финале турнира.

Сейчас башкирская команда находится на второй строчке турнирной таблицы. Чтобы занять первую позицию «Кировцу» необходимо выиграть в четырех заключительных матчах дома.

Готовимся к матчам, они заключительные в этом году. Потом только финальный этап, хотелось бы завершить на хорошей ноте. Сергей Морозов, вратарь ХК «Кировец»

В сезоне в гостях хоккеисты «Кировца» дважды уступали казахстанскому «Акжайыку». Сейчас команда намерена взять реванш на домашнем льду. Игры пройдут в эти выходные на стадионе «Динамо». Вход на матчи свободный.

Первое место всегда приятно занимать, мы в любом случае настраиваемся. Мы итак каждую игру настраиваемся на победу независимо от турнирной ситуации, а здесь на кону первое место. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»