Нацпроект «Производительность труда» продолжает помогать предприятиям Башкирии

Башкортостан занял третье место в списке регионов по реализации национального проекта «Производительность труда». Итоги подвело министерство экономического развития России.

Фото №1 - Нацпроект «Производительность труда» продолжает помогать предприятиям Башкирии

Глава региона Радий Хабиров поделился радостным событием в социальных сетях, поздравив и сами предприятия.

Я очень признателен руководителям предприятий, что поверили нам и вошли в нацпроект. В 2021 году число предприятий в этой программе достигло 129. Экономический эффект мероприятий нацпроекта на предприятиях республики составил 1 млрд рублей. Важно и то, что те предприятия, которые участвуют в этом проекте, могут получать меры поддержки по приобретению оборудования.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

ИА «Башинформ» рассказывает, как национальный проект помогает эффективному развитию предприятий.

Республика открывает много новых предприятий, но и у ныне действующих есть серьезный резерв для повышения производительности труда, а значит, для большего экономического успеха. К ним приезжают федеральные эксперты, изучают, как все устроено, находят слабые звенья и помогают оптимизировать процессы. Нет, это не про сокращение рабочих мест, это про то, как не тратить время и силы на ненужные монотонные работы и поднять культуру производства, сократить издержки и увеличить прибыль. Всего по стране в проекте участвует более двух тысяч предприятий.

Это не первая победа республики в престижных федеральных конкурсах и рейтингах. Так, например, в прошлом году республика впервые вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив, а также возглавила российский рейтинг эффективности промышленной политики.

В первую очередь это результат эффективной работы с бизнесом, которая началась с возвращением в республику Радия Хабирова. Ему и его команде удалось выстроить системную работу всех министерств и ведомств, значительно повысить деловую активность.

Виталий Печаткин, кандидат экономических наук, сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН

По мнению руководителя, исполнительного директора АО «Пищепром» Гузель Козловой, лидирующие позиции Башкирии в экономических рейтингах не случайность, а результат системных мер.

Бизнес почувствовал, что в республике произошел «толчок». Здорово, что сейчас и республика, и Минэкономразвития, Министерство сельского хозяйства обращают внимание на нас — на производителей. Работают с нами, получают от нас обратную связь. Ранее производители были, скажем так, оторваны от власти. Сегодня наблюдается обратная картина. На основе наших вопросов и запросов разрабатываются государственные программы. Могу констатировать, что сегодня в республике создают максимально благоприятные условия для развития поддержки отечественных производителей.

Гузель Козлова, исполнительный директор АО «Пищепром»

В результате совместной работы с Региональным центром компетенций «Пищепрому» удалось повысить производительность труда вдвое, а производственная мощность цеха выросла в полтора раза. Это принесло экономию 7,5 миллиона рублей в год только по одному участку, по одному цеху. И всего удалось добиться без привлечения инвестиций, только за счет увеличения эффективности протекающих процессов. В результате улучшены условия труда сотрудников.

Компания «Мелеузовские минеральные удобрения» подключилась к программе повышения производительности труда в феврале 2021 года.

Наше предприятие выпускает аммиачную селитру. Мы модернизируем производство, начали выпуск нового продукта – пористой аммиачной селитры, которая используется как компонент для взрывчатых веществ в угледобывающей промышленности, при строительстве дорог, то есть там, где нужна проходка. Обычная, «гостовская» селитра используется в сельском хозяйстве для выращивания культур. Выпуск нового продукта позволил нам увеличить реализацию продукции, стать более конкурентоспособными. Сейчас мы делаем большой проект по реконструкции узла фасовки. Там все кардинально меняется: построено новое здание, закуплена крановая техника, что позволяет максимально уйти от ручного труда. Кроме того, новое оборудование обеспечивает точную расфасовку, а пропускная способность узла увеличится в разы.

Андрей Начаткин, заместитель генерального директора по экономике и финансам предприятия
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Мы пригласили выездную группу, сделали анализ и уже приступили к работе. Мы внедряем CRM-систему, меняем штатную расстановку сил и в целом систему маркетинга. Также нашей группе предложили решение по разморозке законсервированных производственных мощностей по производству резинотехнических изделий. Этот шаг позволит нам снизить себестоимость, снизить общезаводские затраты, которые в целом скажутся на прибыли предприятия.

Евгений Кучерин, директор ООО «Эколайн»

В этом году в программу добавятся новые участники.

По итогам 2021 года мы перевыполнили все планы: и по количеству предприятий, вовлеченных в нацпроект, и по числу обучающихся сотрудников. На 2022 год взяты еще большие обязательства. Поставили себе планку — реализовать все цели, которые предполагались к реализации до 2024 года

Рустам Муратов, первый вице-премьер республиканского правительства
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