Нацпроект «Производительность труда» продолжает помогать предприятиям Башкирии

Республика открывает много новых предприятий, но и у ныне действующих есть серьезный резерв для повышения производительности труда, а значит, для большего экономического успеха. К ним приезжают федеральные эксперты, изучают, как все устроено, находят слабые звенья и помогают оптимизировать процессы. Нет, это не про сокращение рабочих мест, это про то, как не тратить время и силы на ненужные монотонные работы и поднять культуру производства, сократить издержки и увеличить прибыль. Всего по стране в проекте участвует более двух тысяч предприятий.