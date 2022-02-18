Нацпроект «Производительность труда» продолжает помогать предприятиям Башкирии

Башкортостан занял третье место в списке регионов по реализации национального проекта «Производительность труда». Итоги подвело министерство экономического развития России.
Глава региона Радий Хабиров поделился радостным событием в социальных сетях, поздравив и сами предприятия.
ИА «Башинформ» рассказывает, как национальный проект помогает эффективному развитию предприятий.
Республика открывает много новых предприятий, но и у ныне действующих есть серьезный резерв для повышения производительности труда, а значит, для большего экономического успеха. К ним приезжают федеральные эксперты, изучают, как все устроено, находят слабые звенья и помогают оптимизировать процессы. Нет, это не про сокращение рабочих мест, это про то, как не тратить время и силы на ненужные монотонные работы и поднять культуру производства, сократить издержки и увеличить прибыль. Всего по стране в проекте участвует более двух тысяч предприятий.
Это не первая победа республики в престижных федеральных конкурсах и рейтингах. Так, например, в прошлом году республика впервые вошла в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив, а также возглавила российский рейтинг эффективности промышленной политики.
В первую очередь это результат эффективной работы с бизнесом, которая началась с возвращением в республику Радия Хабирова. Ему и его команде удалось выстроить системную работу всех министерств и ведомств, значительно повысить деловую активность.
Виталий Печаткин, кандидат экономических наук, сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН
По мнению руководителя, исполнительного директора АО «Пищепром» Гузель Козловой, лидирующие позиции Башкирии в экономических рейтингах не случайность, а результат системных мер.
В результате совместной работы с Региональным центром компетенций «Пищепрому» удалось повысить производительность труда вдвое, а производственная мощность цеха выросла в полтора раза. Это принесло экономию 7,5 миллиона рублей в год только по одному участку, по одному цеху. И всего удалось добиться без привлечения инвестиций, только за счет увеличения эффективности протекающих процессов. В результате улучшены условия труда сотрудников.
Компания «Мелеузовские минеральные удобрения» подключилась к программе повышения производительности труда в феврале 2021 года.
В этом году в программу добавятся новые участники.