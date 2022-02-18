В Башкирии отменят QR-коды для входа в ТЦ

Радий Хабиров на заседании оперштаба рассказал о снятии некоторых ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Причиной тому стало достижение необходимого уровня коллективного иммунитета. По последним данным, полностью завершили вакцинацию 92% подлежащего процедуре местного населения.

Начиная с этой субботы без предъявления QR-кодов можно будет посетить ТЦ, кинотеатры, рынки, музеи, рестораны, фитнес-клубы, санатории, гостиницы и салоны красоты. На данный момент в Башкортостане вакцинацию полностью завершили 2 289 069 человек. Этого достаточно для ослабления ограничений.

Согласно изменениям, массовые мероприятия также можно будет посещать всем, вне зависимости от наличия QR-кода. Однако ограничения останутся на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале более 500 человек. В таких случаях сертификат о прививке показывать нужно.