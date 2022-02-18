Неврологи назвали особенности головной боли при COVID-19

Пациенты с COVID-19 отмечают ряд особенностей, связанных с головной болью. Так как вирус проникает через гематоэнцефалический барьер, он может вызвать отёк, из-за которого возникает гипертензионная головная боль. Такая головная боль сжимает всю голову, а не определенную сторону в отличие, например, от мигрени.