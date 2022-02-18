Неврологи назвали особенности головной боли при COVID-19

По словам кандидата медицинских наук, врача-невролога Ольги Голубинской, одними из наиболее распространённых симптомов COVID-19 называют продолжительный насморк и интенсивную головную боль.
Пациенты с COVID-19 отмечают ряд особенностей, связанных с головной болью. Так как вирус проникает через гематоэнцефалический барьер, он может вызвать отёк, из-за которого возникает гипертензионная головная боль. Такая головная боль сжимает всю голову, а не определенную сторону в отличие, например, от мигрени.
Приняв анальгетики или витамин С, можно облегчить или вовсе избавиться от "сжимающей" боли. Специалисты также рекомендуют пить больше воды и соблюдать покой.