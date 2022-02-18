Радий Хабиров о QR-кодах: «Надо освободить от этой тяжелой ноши наши предприятия»

Согласно изменениям, массовые мероприятия также можно будет посещать всем, вне зависимости от наличия QR-кода. Однако ограничения останутся на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале более 500 человек. В таких случаях сертификат о прививке показывать нужно.