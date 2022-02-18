Радий Хабиров о QR-кодах: «Надо освободить от этой тяжелой ноши наши предприятия»

В Башкирии отменят QR-коды при посещении общественных мест. Требование о предъявлении документа о вакцинации перестанет действовать завтра. Такое решение принял сегодня глава республики Радий Хабиров на заседании штаба по коронавирусу.
Согласно изменениям, массовые мероприятия также можно будет посещать всем, вне зависимости от наличия QR-кода. Однако ограничения останутся на мероприятиях в закрытых помещениях, если в зале более 500 человек. В таких случаях сертификат о прививке показывать нужно.
Позицию главы республики поддержали в Минздраве и Роспотребнадзоре. Отмена QR-кодов обусловлена достижением плана вакцинации и большим числом переболевших с высоким уровнем антител. К тому же эксперты отмечают, что пациенты, заразившиеся коронавирусом штамма «омикрон», как правило, переносят болезнь бессимптомно или в лёгкой форме. Стоит отметить, что масочный режим, соблюдение социальной дистанции и санитарная обработка помещений сохраняются в полном объёме.