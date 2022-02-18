Радий Хабиров провел заседание Республиканского совета по СПО

До 2030 года в Башкортостане на поддержку среднего профессионального образования направят 4 млрд рублей. Об этом Радий Хабиров заявил на заседании Республиканского совета, в котором приняли участие руководители колледжей и техникумов. Среднее профессиональное образование в регионе получают 104 тысячи человек. В этом году большое внимание намерены уделить модернизации технической базы и не только.

Если раньше диплом выпускника вуза считался проходным билетом в лучшую жизнь, теперь престиж приобретают рабочие специальности. Недаром за последние годы почти половина школьников после 9-го класса поступают в колледжи и техникумы. И этот тренд, по словам Радия Хабирова, необходимо сохранить.

По мере того, как будет идти реализация всех наших экономических планов, появятся тысячи новых вакансий. А в рамках модернизации предприятий потребность в квалифицированных рабочих кадрах будет только увеличиваться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Так получилось, что в своё время ряд филиалов колледжей, которые находились вдоль границ республики, сократили. Из-за этого башкирские выпускники зачастую едут получать образование в другие регионы. Радий Хабиров заявил, что власти намерены исправить ситуацию, вновь открывая учебные заведения.

Приняли решение в ближайшие годы открыть пять филиалов колледжей. Полагаю, что правительству республики надо продолжить эту работу и внимательно изучить потребность в создании новых учреждений СПО. Мы гордимся тем, что у нас одна из самых развитых в стране систем среднего профессионального образования. В республике 96 колледжей. По этому показателю мы занимаем пятое место в Российской Федерации. Но самое главное – у нас есть хорошие практики, профессиональная управленческая команда колледжей, достойная материально-техническая база. Наша задача – её развивать и модернизировать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На эти цели в текущем году из бюджета выделят рекордные 1 миллиард рублей. И это без учета того, что до 2030-го власти ежегодно планируют направлять по 500 млн в виде грантов. Мощный толчок в улучшении материально-технической базы дал чемпионат «ВорлдСкиллс», после которого колледжи получили более 100 мастерских.

На сегодня в центрах занятости числятся 20 тысяч безработных. Притом, что на рынке свыше 50 тысяч вакансий. Для того чтобы убрать дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, специалисты разработали так называемый прогноз потребностей рынка в кадрах на среднесрочный и долгосрочный периоды. Как показал анализ, одни специальности через несколько лет будут уже не столь актуальны. Ну а каким-то профессиям в республике пока даже не обучают. Хотя пора бы начинать, причем уже сейчас.

Важно обеспечить взаимодействие учебных заведений с бизнесом и промышленностью. К примеру, Нефтекамский машиностроительный колледж более 20 лет сотрудничает с автозаводом НЕФАЗ.