В Башкирии детские лагеря готовят к началу сезона

По предварительным данным, в этом году планируется открыть более 1200 пришкольных лагерей, почти 850 детских лагерей труда и отдыха и 90 загородных. Перед началом летнего отдыха ПЦР-обследование должны пройти около 24 тысяч сотрудников оздоровительных организаций.