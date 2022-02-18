В Башкирии детские лагеря готовят к началу сезона

Премьер-министр правительства Андрей Назаров провел совещание, посвященное предстоящей летней оздоровительной кампании.
По предварительным данным, в этом году планируется открыть более 1200 пришкольных лагерей, почти 850 детских лагерей труда и отдыха и 90 загородных. Перед началом летнего отдыха ПЦР-обследование должны пройти около 24 тысяч сотрудников оздоровительных организаций.
Премьер поручил муниципалитетам совместно с республиканскими органами власти в кратчайшие сроки проработать «дорожные карты» по подготовке и организации детского отдыха.