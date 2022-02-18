В Башкирии в 2022 году к высокоскоростному интернету подключат свыше 120 тысяч жителей

Свыше ста тысяч жителей республики в этом году бесплатно подключат к высокоскоростному интернету. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Благодаря региональной программе в прошлом году Всемирная паутина дотянулась ещё до 70 тысяч жителей республики. Инициатором проекта выступило правительство Башкортостана и компания «Башинформсвязь».

Интернет в этой семье встречают с песней. Маргарита Каримова – певица. Дочь российского композитора Айрата Каримова и внучка не менее знаменитого башкирского автора музыкальных произведений Тагира Каримова без творчества не может прожить и дня. В поисках новых аранжировок женщине теперь помогает быстрый доступ во Всемирную сеть.

Приход высокоскоростного Интернета жители Грибовки ждали очень давно. Отсутствие быстрого доступа во Всемирную паутину было одной из наболевших проблем в деревне. Обострилась ситуация во время самоизоляции. Школьников и студентов перевели на дистант.

Получить полный комплекс привычных цифровых услуг и сервисов стало возможным благодаря совместному проекту правительства и «Башинформсвязи» – «Доступный интернет». Провайдер прокладывает новые оптические сети, а республика возмещает до половины затрат. В прошлом году с помощью этой программы свыше 70 тысяч жителей Башкортостана смогли подключиться к Всемирной сети и получили возможность заменить дорогую и нестабильную мобильную связь на скоростную оптоволоконную.

Учитывая положительный опыт предыдущего года, проект был рассмотрен на «Инвестчасе», его одобрил глава республики. Сейчас проходит процедура согласования, готовятся необходимые документы, и мы приступаем к реализации проекта в 2022 году. Рустем Хаматвалиев, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан