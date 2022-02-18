Азат Бадранов объяснил пчеловодам Ишимбайского района плюсы прихода французских инвесторов

В поисках компромисса. В Ишимбайском районе власти и пчеловоды сумели договориться сразу по нескольким вопросам относительно прихода французского инвестора. Иностранная компания намерена производить в регионе мёд. При этом объемы сырьевой базы для местных жителей не изменятся. Также это не отразится на популяции башкирской пчелы, говорят чиновники. Выстраивать диалог с сельчанами приехал вице-премьер Азат Бадранов. В ходе встречи некоторые ранее принятые решения удалось пересмотреть.

Зал сельского ДК, словно улей, в котором пчеловоды как главные участники готовы до последнего защищать свое право на добычу меда. Всех тревожит, где в новом сезоне выставлять пасеки, если сразу 14 участков вот-вот может арендовать французский инвестор под собственное производство лакомства. Торги за землю должны состояться в марте. На встрече по обоюдной договоренности властей и местного населения решили, что половину участков отдавать французской компании не будут. Их могут передать населению.

По законодательству согласия не требуется, но тем не менее мы в последующем будем учитывать мнение населения. Это является одним из юридических нюансов, которые в данной работе мы должны учитывать в дальнейшем.

Венер Вахитов, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан
Фото №1 - Азат Бадранов объяснил пчеловодам Ишимбайского района плюсы прихода французских инвесторов

Два года назад французская компания выступила на республиканском «Инвестчасе» с проектом на сумму почти 4 млрд рублей. Новое предприятие намерено выпускать до 7 тысяч тонн различной медовой продукции в год, ориентированной на международный экспорт. В числе опасений местных пасечников – не сократятся ли их собственные объемы меда? Вице-премьер правительства Азат Бадранов в ходе встречи заверил: опасения напрасны.

Инвестор заходит сюда для работы на внешних рынках, сюда завозят они центр сертификации, который будет позволять и местным жителям в том числе выводить свою продукцию на внешние рынки. Какая кормовая база в Ишимбайском районе присутствует? Ее здесь достаточно. Все пчеловоды Ишимбайского района производят 300 тонн меда, а потенциал – до 10 тысяч тонн. Поводов для беспокойства в этой части нет.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Не грозит приход инвесторов и башкирским пчелам. Ещё на этапе презентации бизнесмены говорили о планах  организовать работу по сохранению генетики местной популяции насекомых. Компания намерена организовать воспроизводство коренных особей. На встрече были и представители общественных организаций, не имеющие отношения к пчеловодам. Чиновники сразу обозначили, что вести конструктивную беседу готовы, но с местными жителями и без политизирования вопроса.

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Я хочу разговаривать с местными, потому что организации-посредники занимаются политическим пиаром, дестабилизацией, им не нужно решение вопроса. Я с ними сталкивался, и я против такой политизации и таких пиарщиков. Я приехал решить проблему и найти компромисс.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В республике пчеловоды могут получить сразу несколько мер поддержки, в том числе гранты и агростартапы. Правда, за последнее время никто из жителей для участия в госпрограммах не обращался. А ведь потенциал для развития сладкого бизнеса огромный. В ходе диалога чиновники договорились с сельчанами провести для них выездные семинары, чтобы рассказать о существующих возможностях и помочь организовать собственные проекты. Также решено создать местную ассоциацию пчеловодов и рабочую группу по вопросам создания иностранного предприятия. Точка невозврата ещё не пройдена.

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