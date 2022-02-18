Азат Бадранов объяснил пчеловодам Ишимбайского района плюсы прихода французских инвесторов

В поисках компромисса. В Ишимбайском районе власти и пчеловоды сумели договориться сразу по нескольким вопросам относительно прихода французского инвестора. Иностранная компания намерена производить в регионе мёд. При этом объемы сырьевой базы для местных жителей не изменятся. Также это не отразится на популяции башкирской пчелы, говорят чиновники. Выстраивать диалог с сельчанами приехал вице-премьер Азат Бадранов. В ходе встречи некоторые ранее принятые решения удалось пересмотреть.

Зал сельского ДК, словно улей, в котором пчеловоды как главные участники готовы до последнего защищать свое право на добычу меда. Всех тревожит, где в новом сезоне выставлять пасеки, если сразу 14 участков вот-вот может арендовать французский инвестор под собственное производство лакомства. Торги за землю должны состояться в марте. На встрече по обоюдной договоренности властей и местного населения решили, что половину участков отдавать французской компании не будут. Их могут передать населению.

По законодательству согласия не требуется, но тем не менее мы в последующем будем учитывать мнение населения. Это является одним из юридических нюансов, которые в данной работе мы должны учитывать в дальнейшем. Венер Вахитов, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

Два года назад французская компания выступила на республиканском «Инвестчасе» с проектом на сумму почти 4 млрд рублей. Новое предприятие намерено выпускать до 7 тысяч тонн различной медовой продукции в год, ориентированной на международный экспорт. В числе опасений местных пасечников – не сократятся ли их собственные объемы меда? Вице-премьер правительства Азат Бадранов в ходе встречи заверил: опасения напрасны.

Инвестор заходит сюда для работы на внешних рынках, сюда завозят они центр сертификации, который будет позволять и местным жителям в том числе выводить свою продукцию на внешние рынки. Какая кормовая база в Ишимбайском районе присутствует? Ее здесь достаточно. Все пчеловоды Ишимбайского района производят 300 тонн меда, а потенциал – до 10 тысяч тонн. Поводов для беспокойства в этой части нет. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Не грозит приход инвесторов и башкирским пчелам. Ещё на этапе презентации бизнесмены говорили о планах организовать работу по сохранению генетики местной популяции насекомых. Компания намерена организовать воспроизводство коренных особей. На встрече были и представители общественных организаций, не имеющие отношения к пчеловодам. Чиновники сразу обозначили, что вести конструктивную беседу готовы, но с местными жителями и без политизирования вопроса.

Я хочу разговаривать с местными, потому что организации-посредники занимаются политическим пиаром, дестабилизацией, им не нужно решение вопроса. Я с ними сталкивался, и я против такой политизации и таких пиарщиков. Я приехал решить проблему и найти компромисс. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан