В Уфе демонтируют арку Бельского моста

Арку Бельского моста, ставшую визитной карточкой Уфы, демонтируют, но в ходе капитального ремонта переправы возведут новую. Строители вскоре приступят к реконструкции строения.
С 1 марта движение по мосту 1956 года будет ограничено. А 26 февраля начнет действовать новая схема движения с реверсивными светофорами. На мосту-вставке будут 4 суженные полосы, все они станут работать на выезд из города. На переправе 91-го года постройки одна полоса начнет работать также на выезд и пять – на въезд в Уфу. Одна из них будет с реверсивным движением.
Что касается старого Бельского моста, то там строители полностью демонтируют пролетное строение, арку. Они соорудят три новые опоры: две береговые и одну промежуточную. Износ моста достиг почти 60 процентов, дальнейшая эксплуатация представляет угрозу. Нормативный срок капитального ремонта Бельской переправы составляет 3,5 года, но строительная компания планирует максимально сократить его. Сейчас ведутся проектные разработки.