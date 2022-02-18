В Уфе демонтируют арку Бельского моста

С 1 марта движение по мосту 1956 года будет ограничено. А 26 февраля начнет действовать новая схема движения с реверсивными светофорами. На мосту-вставке будут 4 суженные полосы, все они станут работать на выезд из города. На переправе 91-го года постройки одна полоса начнет работать также на выезд и пять – на въезд в Уфу. Одна из них будет с реверсивным движением.