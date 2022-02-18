Жители Башкирии могут выбрать символику 450-летия Уфы

Выбрать фирменный стиль 450-летия Уфы может каждый. Неравнодушных к башкирской столице приглашают проголосовать за символику предстоящего юбилея.

Сделать это можно на сайте ufakonkurs450.ru. Из более чем тридцати работ до финала дошли три. На сайте можно подробно ознакомиться с брендбуками. Авторы проделали большую работу: создали шрифты, символику, плакаты, оформление сувенирной продукции.