Гендиректор «Салавата Юлаева» о Кубке Гагарина: «Будем играть на победу»

Сегодня сборная Олимпийского комитета России обыграла команду Швеции 2:1 и вышла в финал олимпийского турнира. Между тем, «Салават Юлаев» намерен играть на победу с любым соперником. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ рассказал гендиректор хоккейного клуба Ринат Баширов.

Сегодня руководители Лиги провели совещание с представителями команд, попавших в плей-офф. В рамках встречи были разъяснены правила проведения матчей второго этапа чемпионата, а также тестирования игроков. Напомним, в борьбу за Кубок Гагарина башкирский клуб вступает 2 марта. Соперником уфимцев в первом раунде плей-офф станет новосибирская «Сибирь». Юлаевцы начнут матчи на домашней арене.

С «Авангардом» играть – одна тактика, с Новосибирском – другая. Но мы рассчитывали с самого начала играть за Кубок Гагарина, поэтому, по большому счету, нам было все равно. Впереди каждая встреча тяжелая. Но будем играть на победу. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»