Гендиректор «Салавата Юлаева» о Кубке Гагарина: «Будем играть на победу»

Сегодня сборная Олимпийского комитета России обыграла команду Швеции 2:1 и вышла в финал олимпийского турнира. Между тем, «Салават Юлаев» намерен играть на победу с любым соперником. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ рассказал гендиректор хоккейного клуба Ринат Баширов.
Сегодня руководители Лиги провели совещание с представителями команд, попавших в плей-офф. В рамках встречи были разъяснены правила проведения матчей второго этапа чемпионата, а также тестирования игроков. Напомним, в борьбу за Кубок Гагарина башкирский клуб вступает 2 марта. Соперником уфимцев в первом раунде плей-офф станет новосибирская «Сибирь». Юлаевцы начнут матчи на домашней арене.
Тем временем все клубы ВХЛ, в том числе «Торос», завершили регулярный чемпионат. Нефтекамцы закрыли регулярку в Туле матчем с АКМ, уступив сопернику со счетом 2:4. Башкирский клуб остался на 9-м месте и в 1/8 финала сыграет с «Молотом» из Перми. По договоренности между командами и по согласованию с руководством Высшей хоккейной лиги первые матчи соперники проведут 22 и 23 февраля в Нефтекамске.