Гендиректор «Салавата Юлаева» о Кубке Гагарина: «Будем играть на победу»

Сегодня сборная Олимпийского комитета России обыграла команду Швеции 2:1 и вышла в финал олимпийского турнира. Между тем, «Салават Юлаев» намерен играть на победу с любым соперником. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ рассказал гендиректор хоккейного клуба Ринат Баширов.

Сегодня руководители Лиги провели совещание с представителями команд, попавших в плей-офф. В рамках встречи были разъяснены правила проведения матчей второго этапа чемпионата, а также тестирования игроков. Напомним, в борьбу за Кубок Гагарина башкирский клуб вступает 2 марта. Соперником уфимцев в первом раунде плей-офф станет новосибирская «Сибирь». Юлаевцы начнут матчи на домашней арене.

С «Авангардом» играть – одна тактика, с Новосибирском – другая. Но мы рассчитывали с самого начала играть за Кубок Гагарина, поэтому, по большому счету, нам было все равно. Впереди каждая встреча тяжелая. Но будем играть на победу.

Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев» 
Фото №1 - Гендиректор «Салавата Юлаева» о Кубке Гагарина: «Будем играть на победу»

Тем временем все клубы ВХЛ, в том числе «Торос», завершили регулярный чемпионат. Нефтекамцы закрыли регулярку в Туле матчем с АКМ, уступив сопернику со счетом 2:4. Башкирский клуб остался на 9-м месте и в 1/8 финала сыграет с «Молотом» из Перми. По договоренности между командами и по согласованию с руководством Высшей хоккейной лиги первые матчи соперники проведут 22 и 23 февраля в Нефтекамске.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии