Радий Хабиров заявил о готовности принять в Башкирии эвакуированных граждан Луганска и Донецка
Башкирия готова принять на своей территории эвакуированных
граждан Луганской и Донецкой республик. Об этом заявил Глава РБ Радий Хабиров.
Он отметил, что жители Луганска и Донецка родные для Башкирии
люди, и история дружбы уходит в годы Великой Отечественной войны.
И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы
готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб
по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства
Забелин Максим Васильевич. Что приятно, а у нас иначе и не бывает, жители
Башкортостана сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь
пострадавшим от военных действий на Донбассе.
Радий Хабиров, Глава РБ
Обратиться можно будет в Ситуационный центр по телефону (347)
218-19-19. Также можно оставить обращение в соцсетях Радия Хабирова под тематическим
постом.