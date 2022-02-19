Радий Хабиров заявил о готовности принять в Башкирии эвакуированных граждан Луганска и Донецка

Башкирия готова принять на своей территории эвакуированных граждан Луганской и Донецкой республик. Об этом заявил Глава РБ Радий Хабиров.

Фото №1 - Радий Хабиров заявил о готовности принять в Башкирии эвакуированных граждан Луганска и Донецка

Он отметил, что жители Луганска и Донецка родные для Башкирии люди, и история дружбы уходит в годы Великой Отечественной войны.

И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич. Что приятно, а у нас иначе и не бывает, жители Башкортостана сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий на Донбассе.

Радий Хабиров, Глава РБ

Обратиться можно будет в Ситуационный центр по телефону (347) 218-19-19. Также можно оставить обращение в соцсетях Радия Хабирова под тематическим постом.

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