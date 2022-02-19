Руководители колледжей высказали мнение по поводу новых решений Радия Хабирова

В Башкирии прошло первое заседание Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. Его провел Глава РБ Радий Хабиров. Также в совещании принимали участие члены Правительства региона, депутаты Государственной думы и руководители республиканских колледжей.

Фото №1 - Руководители колледжей высказали мнение по поводу новых решений Радия Хабирова

На совещании Глава Башкирии озвучил ряд своих новых решений. Радий Хабиров поручил выделить колледжам региона 4 миллиарда рублей, которые нужно направить на обновление материально-технической базы. Также в Башкирии, по поручению руководителя республики, должно быть увеличено количество стипендиатов Главы РБ. Теперь их будет не 107, а 150. Размер выплат должен будет вырасти до 4 900 рублей (ранее 2 300).

Кроме того, Радий Хабиров распорядился учредить десять грантов лучшим преподавателям. Сумму гранта составит 600 000 рублей. Еще пять грантов по 30 миллионов рублей должны будут направить на обновление материально-технической базы колледжей.

Руководители различных учебных заведений высказали свое мнение по этому поводу.

Такие Советы для нас возможность донести напрямую до главы важнейшие проблемы! Мы о таком мечтали много лет. Радий Фаритович же работал и в университете, и рассказывал, как в колледже преподавал, он все наши проблемы изнутри знает. Вот, например, я рассказал, что мы получили лицензию на направление «сестринское дело», это очень востребованная специальность, районная больница ждет от нас выпускников. Но бюджетные места планировалось выделить только с 2023 года. Глава дал поручение изыскать возможность, чтобы открыть бюджетный прием уже с этого сентября.

Венер Ахмеров, директор «Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа имени Даяна Мурзина»

Кушнаренковский колледж первый раз за пять был проведен ремонт крыши, а также заведению выделили деньги на новый спортивный инвентарь, который, кстати говоря, не меняли с 2008 года. На новые постельные принадлежности было направлено 500 000 рублей. Об этом также рассказал Венер Ахметов, добавив, что катализатором усиленного внимания к средне-специальному образованию стал именно финал WorldSkills Russia.

Ближайшие восемь лет количество поступающих в колледжи будет только расти, поэтому нам необходимо лицензировать новые профессии и специальности с учетом потребностей рынка. Среди самых востребованных сейчас - информационно-коммуникативные технологии, проще говоря - айтишники. Или вот другая популярная и востребованная профессия - графический дизайн. В прошлом году на нее был конкурс 16 человек на месте, минимальный проходной балл 4,9. Это не говорит о том, что средне-специальное образование становится элитным, нет. В девяностые все шли в высшее образование, но не за знаниями, а за корочкой. Время расставило по местам и сейчас молодежь идет за знаниями и получать практику.

Леонид Васильев, директор Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна

В прошлом году на 340 бюджетных мест у нас было 7000 заявлений. Самый большой конкурс – на программирование, это очень востребованное направление. Несколько групп состоит только из отличников. Но ведь есть и другие специальности! И дополнительные меры стимулирования студентов, такие как повышенные стипендии особо талантливым ученикам. Это поможет как дополнительно привлечь умненьких ребят, так и поддержать уже обучающихся. Для них это такой дополнительный «пряник».

Сайфутдин Кунсбаев, директор «Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники»

Обновление материальной базы – очень важное и своевременное решение. Сейчас есть огромная разница между тем оборудованием, которыми пользуется потенциальные работодатели и на котором учатся студенты. Понятно, что на предприятиях оно гораздо более современное. Благодаря финансированию, учебные заведения смогут обновить оборудование и максимально приблизить условия подготовки к реальному производству!

  Дмитрий Абдрахманов,директор «Учалинского колледжа горной промышленности»  

Сотрудники средне-специальных учебных заведений должны не только уметь сами делать что-то руками, но и научить этому студентов. И это очень важно, чтобы завтрашних специалистов учили люди, обладающие современными, а не устаревшими технологиями. Практики, а не теоретики.  К сожалению, люди, работающие на предприятиях, то есть в реальном секторе экономики, получают несопоставимые с преподавателем колледжей зарплаты, поэтому мы не можем привлечь топовых профессионалов, хотя очень хотелось бы. Колледжи привлекают молодых пенсионеров или зовут с предприятий по совместительству. Иногда получается, иногда нет.

Кира Галямова, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан»
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