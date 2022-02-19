Руководители колледжей высказали мнение по поводу новых решений Радия Хабирова

Ближайшие восемь лет количество поступающих в колледжи будет только расти, поэтому нам необходимо лицензировать новые профессии и специальности с учетом потребностей рынка. Среди самых востребованных сейчас - информационно-коммуникативные технологии, проще говоря - айтишники. Или вот другая популярная и востребованная профессия - графический дизайн. В прошлом году на нее был конкурс 16 человек на месте, минимальный проходной балл 4,9. Это не говорит о том, что средне-специальное образование становится элитным, нет. В девяностые все шли в высшее образование, но не за знаниями, а за корочкой. Время расставило по местам и сейчас молодежь идет за знаниями и получать практику.

Леонид Васильев, директор Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна