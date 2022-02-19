Руководители колледжей высказали мнение по поводу новых решений Радия Хабирова
В Башкирии прошло первое заседание Республиканского совета
по среднему профессиональному образованию. Его провел Глава РБ Радий Хабиров.
Также в совещании принимали участие члены Правительства региона, депутаты
Государственной думы и руководители республиканских колледжей.
На совещании Глава Башкирии озвучил ряд своих новых решений.
Радий Хабиров поручил выделить колледжам региона 4 миллиарда рублей, которые
нужно направить на обновление материально-технической базы. Также в Башкирии,
по поручению руководителя республики, должно быть увеличено количество
стипендиатов Главы РБ. Теперь их будет не 107, а 150. Размер выплат должен
будет вырасти до 4 900 рублей (ранее 2 300).
Кроме того, Радий Хабиров распорядился учредить десять
грантов лучшим преподавателям. Сумму гранта составит 600 000 рублей. Еще
пять грантов по 30 миллионов рублей должны будут направить на обновление материально-технической
базы колледжей.
Руководители различных учебных заведений высказали свое
мнение по этому поводу.
Такие Советы для нас возможность донести напрямую до главы
важнейшие проблемы! Мы о таком мечтали много лет. Радий Фаритович же работал и
в университете, и рассказывал, как в колледже преподавал, он все наши проблемы
изнутри знает. Вот, например, я рассказал, что мы получили лицензию на
направление «сестринское дело», это очень востребованная специальность,
районная больница ждет от нас выпускников. Но бюджетные места планировалось
выделить только с 2023 года. Глава дал поручение изыскать возможность, чтобы
открыть бюджетный прием уже с этого сентября.
Венер Ахмеров, директор «Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа имени Даяна Мурзина»
Кушнаренковский колледж первый раз за пять был проведен
ремонт крыши, а также заведению выделили деньги на новый спортивный инвентарь,
который, кстати говоря, не меняли с 2008 года. На новые постельные принадлежности
было направлено 500 000 рублей. Об этом также рассказал Венер Ахметов,
добавив, что катализатором усиленного внимания к средне-специальному образованию
стал именно финал WorldSkills Russia.
Ближайшие восемь лет количество поступающих в колледжи будет
только расти, поэтому нам необходимо лицензировать новые профессии и
специальности с учетом потребностей рынка. Среди самых востребованных сейчас -
информационно-коммуникативные технологии, проще говоря - айтишники. Или вот
другая популярная и востребованная профессия - графический дизайн. В прошлом
году на нее был конкурс 16 человек на месте, минимальный проходной балл 4,9.
Это не говорит о том, что средне-специальное образование становится элитным,
нет. В девяностые все шли в высшее образование, но не за знаниями, а за
корочкой. Время расставило по местам и сейчас молодежь идет за знаниями и
получать практику.
Леонид Васильев, директор Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна
В прошлом году на 340 бюджетных мест у нас было 7000
заявлений. Самый большой конкурс – на программирование, это очень
востребованное направление. Несколько групп состоит только из отличников. Но
ведь есть и другие специальности! И дополнительные меры стимулирования
студентов, такие как повышенные стипендии особо талантливым ученикам. Это
поможет как дополнительно привлечь умненьких ребят, так и поддержать уже
обучающихся. Для них это такой дополнительный «пряник».
Сайфутдин Кунсбаев, директор «Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники»
Обновление материальной базы – очень важное и своевременное
решение. Сейчас есть огромная разница между тем оборудованием, которыми
пользуется потенциальные работодатели и на котором учатся студенты. Понятно,
что на предприятиях оно гораздо более современное. Благодаря финансированию, учебные
заведения смогут обновить оборудование и максимально приблизить условия
подготовки к реальному производству!
Дмитрий Абдрахманов,директор «Учалинского колледжа горной промышленности»
Сотрудники средне-специальных учебных заведений должны не
только уметь сами делать что-то руками, но и научить этому студентов. И это
очень важно, чтобы завтрашних специалистов учили люди, обладающие современными,
а не устаревшими технологиями. Практики, а не теоретики. К сожалению, люди,
работающие на предприятиях, то есть в реальном секторе экономики, получают
несопоставимые с преподавателем колледжей зарплаты, поэтому мы не можем
привлечь топовых профессионалов, хотя очень хотелось бы. Колледжи привлекают
молодых пенсионеров или зовут с предприятий по совместительству. Иногда
получается, иногда нет.
Кира Галямова, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан»