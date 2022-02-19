В Уфе в ДТП с двумя легковушками пострадала 60-летняя женщина

В Уфе 18 февраля в ДТП пострадала 60-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие было совершено около 8 часов утра.

По данным ГИБДД по Уфе, по ул. Перспективной следовал автомобиль Renault Kaptur, котормы управлял 74-летний водитель. Затем авто начало поворачивать на ул. 6-ой Кардон и здесь допустил столкновение с Opel Astra, который в этот момент двигался по встречной полосе.