В Башкирии поздно ночью авто вылетело с дороги, водитель в больнице

В Башкирии на территории Кушнаренковского района произошло ДТП с участием одного автомобиля. В ГИДД сообщили, что происшествие было зафиксировано поздно ночью на 1295 километре дороги Москва-Уфа.

Водитель, 33-летний житель Куюргазинского района Башкирии, управлял автомобилем Lada. Но в какой-то момент, предположительно, он не смог справиться с рулевым управлением. Автомобиль слетел с дороги в кювет, где опрокинулся на бок.

В результате ДТП водитель с разными травмами был госпитализирован. ГИБДД ведет разбирательство по факту произошедшего.