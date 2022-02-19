В России коронавирус подтвердили у 179147 человек за последние сутки

В России коронавирус продолжает распространяться среди граждан. За сутки болезнь выявили у 179 147 человек.

Согласно официальным данным на 19 февраля, в стране всего было зафиксировано 15 199 720 фактов болезни. При этом 12 217 942 пациентов с начала пандемии излечились от болезни, в том числе за сутки было выписано 191 098 человек.