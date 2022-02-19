В России коронавирус подтвердили у 179147 человек за последние сутки

В России коронавирус продолжает распространяться среди граждан. За сутки болезнь выявили у 179 147 человек.
Согласно официальным данным на 19 февраля, в стране всего было зафиксировано 15 199 720 фактов болезни. При этом 12 217 942 пациентов с начала пандемии излечились от болезни, в том числе за сутки было выписано 191 098 человек.
За последние сутки с коронавирусом госпитализировали 15 062 пациентов. Погибло за этот же период 798 граждан. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 344 755 человек.