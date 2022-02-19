За сутки в Башкирии коронавирус выявили у 4459 человек

В Башкирии снова большое количество граждан заболело коронавирусной инфекцией. Республиканский оперштаб сообщил, как за сутки изменилась статистика по заболеваемости Covid-19.

По состоянию на 19 февраля, в Башкирии выявлено в общей сложности 186 071 фактов коронавируса, из них 4 459 случаев зарегистрировали за последние сутки. Выписано по выздоровлению за весь период пандемии 150 676 человек, за сутки из них выписано 1 965 пациентов.