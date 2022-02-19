В Уфе пьяный мужчина во время драки напал с ножом на приятеля

В Уфе на территории садового товарищества в Орджоникидзевском районе произошла драка между выпивающими приятелями. Один из них получил ножевое ранение в спину, а второго задержала полиция.

По предварительным данным МВД по Уфе, потерпевший пришел в гости к приятелю, они выпили, затем началась ссора, а следом – драка. В итоге хозяин дома нанес приятелю ножевое ранение в спину. На место прибыли сотрудники ППС.

Они задержали 32-летнего мужчину, ранее уже судимого. Нож также изъяли. В полиции возбуждено уголовное дело.