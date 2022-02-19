С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие

Начиная с 1 марта в России будут ужесточены правила, по котором граждане могут получить разрешение на оружие. Это, в частности, будет касаться медицинского осмотра.

Фото №1 - С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие

По словам заместителя начальника ГУ Росгвардии по Москве Вадима Медведева, медосвидетельствование даст возможность определить наличие или отсутствие у гражданина противопоказаний к доступу к оружию. Об этом сообщили в издании «ТАСС».

Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра.

Вадим Медведев, замначальника ГУ Росгвардии по Москве

Основным отличием от тех правил, которые работают сейчас, будет обязательное обследование в медучреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения. Также Росгвардия получит право в режиме реального времени проверять, на самом ли деле гражданин сейчас проходит это обследование.

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