С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие

Начиная с 1 марта в России будут ужесточены правила, по котором граждане могут получить разрешение на оружие. Это, в частности, будет касаться медицинского осмотра.
По словам заместителя начальника ГУ Росгвардии по Москве Вадима Медведева, медосвидетельствование даст возможность определить наличие или отсутствие у гражданина противопоказаний к доступу к оружию. Об этом сообщили в издании «ТАСС».
Основным отличием от тех правил, которые работают сейчас, будет обязательное обследование в медучреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения. Также Росгвардия получит право в режиме реального времени проверять, на самом ли деле гражданин сейчас проходит это обследование.