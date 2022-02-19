С 1 марта в России ужесточат правила получения разрешения на оружие

Основным отличием от тех правил, которые работают сейчас, будет обязательное обследование в медучреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения. Также Росгвардия получит право в режиме реального времени проверять, на самом ли деле гражданин сейчас проходит это обследование.