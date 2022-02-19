В инфекционный госпиталь для новорожденных в Уфе поступило новое оборудование

В инфекционный госпиталь для новорожденных, функционирующий на базе городской детской клинической больницы №17 Уфы, поступило новое оборудование. Оно позволит оказывать самым маленьким пациентам качественную медпомощь при коронавирусе и спасти жизни.

Фото №1 - В инфекционный госпиталь для новорожденных в Уфе поступило новое оборудование

В Минздраве Башкирии рассказали, что медучреждение получило аппарат ИВЛ, инфузоматы, небулайзеры, а также увлажнители кислорода. Последние необходимы для подачи увлажненного нагретого воздуха в маски, кислородные палатки и др.

Аппарат ИВЛ Leoni plus экспертного класса, разработан для длительной респираторной поддержки новорожденных с экстремально низкой массой тела и детей, в дополнении к базовым режимам вентиляции, имеется режим высокочастотной осцилляторной вентиляции. Компрессорный ингалятор Omron имеет высокую производительность, мощный компрессор, мелкодисперсный аэрозоль, эффективно достигающий нижних дыхательных путей.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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