В инфекционный госпиталь для новорожденных в Уфе поступило новое оборудование

В инфекционный госпиталь для новорожденных, функционирующий на базе городской детской клинической больницы №17 Уфы, поступило новое оборудование. Оно позволит оказывать самым маленьким пациентам качественную медпомощь при коронавирусе и спасти жизни.

В Минздраве Башкирии рассказали, что медучреждение получило аппарат ИВЛ, инфузоматы, небулайзеры, а также увлажнители кислорода. Последние необходимы для подачи увлажненного нагретого воздуха в маски, кислородные палатки и др.