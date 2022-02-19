В 2022 году завершится расчистка реки в Благовещенске, начнется очистка русла реки Дема

В Башкирии в этом году будут завершены работы по очистке пруда на территории Благовещенска. Эти работы проводят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В Минэкологии РБ отметили, что реку Потеха возле пруда начали приводить в порядок еще в 2020 году, так как состояние водоема беспокоило жителей. В теплое время года эта болотистая местность неприятно пахла, водоем покрыла растительность. В 2022 году работы планируют завершить.