В 2022 году завершится расчистка реки в Благовещенске, начнется очистка русла реки Дема

В Башкирии в этом году будут завершены работы по очистке пруда на территории Благовещенска. Эти работы проводят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
В Минэкологии РБ отметили, что реку Потеха возле пруда начали приводить в порядок еще в 2020 году, так как состояние водоема беспокоило жителей. В теплое время года эта болотистая местность неприятно пахла, водоем покрыла растительность. В 2022 году работы планируют завершить.
Кроме того, в текущем году запланирована очистка русла реки Дема в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Работы будут проводить на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка. Проектно-сметная документация готова, положительное заключение госэкспертизы получено. Готовятся документы для конкурса по выбору исполнителя работ.
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ