В Уфе мужчина потерял деньги, пытаясь воспользоваться услугами девушки по вызову

В Башкирии за прошлые сутки в полицию поступило 21 сообщение о мошенничествах. За это время граждане отдали аферистами в общей сложности 4 миллиона рублей.
А на днях в список потерпевших от мошеннических действий попал и 23-летний житель Уфы. Он решил в ночь на 14 февраля воспользоваться интимными услугами жриц любви. Мужчина нашел сайт, написал менеджеру.
В МВД по Башкирии рассказали, что, по словам потерпевшего, менеджер убедил его произвести оплату через мобильный банк. Молодой человек перевел на счет 71 000 рублей. И на этом история закончилась. Никаких услуг уфимец так и не получил, и следом обратился в полицию.