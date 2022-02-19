В Уфе мужчина потерял деньги, пытаясь воспользоваться услугами девушки по вызову

В Башкирии за прошлые сутки в полицию поступило 21 сообщение о мошенничествах. За это время граждане отдали аферистами в общей сложности 4 миллиона рублей.

А на днях в список потерпевших от мошеннических действий попал и 23-летний житель Уфы. Он решил в ночь на 14 февраля воспользоваться интимными услугами жриц любви. Мужчина нашел сайт, написал менеджеру.