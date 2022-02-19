Башкирия готовится принять беженцев из ЛНР и ДНР

Рядом в трудную минуту. Башкортостан готов принять у себя беженцев с Донбасса. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров. Пост поддержали жители региона, которые также готовы предоставить временный кров для женщин и детей из Луганской и Донецкой народных республик. В Уфе тем временем создан оперативный штаб по эвакуации.

Вой сирен и очереди на заправках и у банкоматов. Жителей Донбасса, в первую очередь с линии разграничения, эвакуируют в Россию. Такое решение приняли главы Донецкой и Луганской народных республик. На личных автомобилях, автобусами и поездами жители Донбасса пересекают границу с Россией. Кроме Ростовской области, эвакуированных готовы принять и другие регионы, в том числе и Башкортостан. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Жители Луганской и Донецкой республик – родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана назвал жителей Луганской и Донецкой народных республик родными для нас. Во время визита в ДНР в мае прошлого года Радий Хабиров возложил цветы к месту гибели и братской могиле, где со своими бойцами похоронен командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герой России Минигали Шаймуратов. Во время ответного визита в Уфу глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил: башкирские кавалеристы – не только наши герои.

Башкирская кавалерийская дивизия освобождала в том числе и Донбасс. Поэтому мы чтим память о дивизии, о генерале Шаймуратове. Мы его тоже считаем своим. И здесь его тоже ценят и уважают. Поэтому мы с Радием Фаритовичем и на месте гибели генерала, и уделяем большое внимание увековечиванию памяти. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

По поручения Радия Хабирова в Уфе создали оперативный штаб по эвакуации жителей Донбасса. Его возглавил вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин. Многоканальный телефон Ситуационного центра 218-19-19 теперь также принимает звонки от граждан ДНР и ЛНР. Но первыми обратились башкортостанцы.

С первых же минут не беженцы, а жители нашей республики стали звонить из Уфы, Нефтекамска, Уфимского района. Люди готовы принять беженцев, оказать материальную помощь, предоставить квартиру, машину. Вы знаете, слезы текут от понимания условий, в которых оказались люди, и от доброжелательности и милосердия жителей нашей республики. Римма Утяшева, руководитель Ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан

На призыв о помощи откликнулись и предприниматели. Они объединились в республиканский общественный штаб, который занимается сбором гуманитарной помощи.

Нужно помочь братскому народу. Нужно оказать помощь и Ростовской области. Поэтому на сегодняшний день мы собираем средства первой необходимости. Это прежде всего средства личной гигиены, продукты питания, одежда. И, конечно же, мы приветствуем и поддерживаем главу нашей республики Радия Фаритовича Хабирова в том, что мы готовы принять у себя граждан ДНР и ЛНР. Азамат Галин, предприниматель

Не остались в стороне и общественные организации. Фонд развития Уфы открыл счет сбора пожертвований для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Реквизиты для помощи вы можете увидеть ниже. В назначении платежа нужно указать на проект «Помощь жителям из ЛНР и ДНР».

Хочется выразить огромную благодарность Радию Фаритовичу Хабирову, народу Башкортостана за то, что сегодня, в такие трудные дни для Донбасса проявили внимание и заботу о жителях ЛНР и ДНР. Огромное вам спасибо. Получая такую поддержку, мы чувствуем в себе силу и уверенность в том, что в скором времени, возможно, осуществится тот самый мир, долгожданный, который мы ждем на Донбассе уже восьмой год. Флюр Карачурин, руководитель Алчевского поискового отряда им. Салавата Юлаева Союза поисковиков Донбасса

Слежу за новостями из Украины, и сердце кровью обливается от того, что жителям ДНР и ЛНР приходится покидать свою Родину и перебираться в дружественную, но все равно чужую страну. Россия большая, а добрых людей у нас ещё больше. Поэтому решение Главы Башкирии Радия Хабирова предоставить кров беженцам из Украины понимаю и приветствую. Тем более что исторически мы связаны с этими людьми. В тех краях воевал и геройски погиб наш знаменитый генерал Минигали Шаймуратов. Азамат Янбердин, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан