Бронзовый призер Олимпиады-2022 Семен Елистратов вернулся в Уфу

Сегодня в Уфу вернулся бронзовый призер пекинских Игр в шорт-треке Семен Елистратов. В карьере спортсмена из Башкортостана это четвертая Олимпиада, третья – с наградами. Но, кажется, сегодня вечером Семену гораздо нужнее борщ в кругу родной семьи. Об этом он рассказал в интервью журналистам сразу после приземления самолета. В уфимском аэропорту спортсмена встречали представители Минспорта республики и СМИ, а также победители и призеры летних Олимпиад – фехтовальщики.

Не прошло и двух недель после того бронзового финиша. Сразу после Семен Елистратов не знал, какую медаль будет показывать. Сам обещал. Награды никогда не сдает в багаж – слишком высока цена.

После финиша я понял, что я уже в тройке сильнейших, и мне было все равно – я свою задачу минимум выполнил. Я еще до объявления результатов радовался, обнимал тренера, плакал, потому что знал, что я в призах и вернусь домой с медалью. Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке

В VIP-зоне – теплый прием. Официальные лица, журналисты, коллеги по цеху. Даже после утомительного перелета как всегда интеллигентный и вежливый Семен Елистратов не отказывает в интервью, фотографируется. Хотя дома ждут с нетерпением своего олимпийца, которому приготовили любимое блюдо.

Очень соскучился по семье, хочу домой, мне уже приготовили борщ – в первую очередь не в душ пойду, а сяду есть борщ. Семен Елистратов, бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине в шорт-треке

У нас четыре бронзовых олимпийских медали, и это определенно успех – успех республики, успех спортивной команды. Но это и ответственность в подготовке к следующим Играм. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

И у Семена есть мысли о пятом олимпийском цикле. Об этом можно подумать после мартовского чемпионата мира. Тем более сейчас есть отличная база для подготовки – здесь и провел основную подготовку Елистратов. О ее строительстве заговорили после успеха шорт-трекистов в Сочи. До этого ютились во Дворце спорта на Зорге, тренируясь в шесть утра. Раздевалка в подсобке. Сейчас это уже в прошлом. В центре шорт-трека имени Семена Елистратова, конечно, все иначе.

Конькобежная школа появилась в Уфе в 1971 году. Отделение шорт-трека – в 1987. И с 2006 представители Башкортостана стабильно входят в олимпийскую сборную страны. В Турине это был Вячеслав Кургинян. В 2010 в Ванкувере – Семен Елистратов и Руслан Захаров. В 2014 уже в Сочи к ним добавился еще Дмитрий Мигунов. В 2018 и в 2022 продолжил выступать в шорт-треке Семен Елистратов. Кстати, Руслан Захаров специализацию поменял, уже будучи конькобежцем, выиграл на Олимпиаде в Китае серебро в команде. Тоже показатель для башкирской школы.

Сейчас более четырехсот детей занимаются в школе, где культивируется конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Больше 250 ребят занимаются шорт-треком. Для них и стал примером Семен Елистратов.

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