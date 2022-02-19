Бронзовый призер Олимпиады-2022 Семен Елистратов вернулся в Уфу

Сегодня в Уфу вернулся бронзовый призер пекинских Игр в шорт-треке Семен Елистратов. В карьере спортсмена из Башкортостана это четвертая Олимпиада, третья – с наградами. Но, кажется, сегодня вечером Семену гораздо нужнее борщ в кругу родной семьи. Об этом он рассказал в интервью журналистам сразу после приземления самолета. В уфимском аэропорту спортсмена встречали представители Минспорта республики и СМИ, а также победители и призеры летних Олимпиад – фехтовальщики.
Не прошло и двух недель после того бронзового финиша. Сразу после Семен Елистратов не знал, какую медаль будет показывать. Сам обещал. Награды никогда не сдает в багаж – слишком высока цена.
В VIP-зоне – теплый прием. Официальные лица, журналисты, коллеги по цеху. Даже после утомительного перелета как всегда интеллигентный и вежливый Семен Елистратов не отказывает в интервью, фотографируется. Хотя дома ждут с нетерпением своего олимпийца, которому приготовили любимое блюдо.
И у Семена есть мысли о пятом олимпийском цикле. Об этом можно подумать после мартовского чемпионата мира. Тем более сейчас есть отличная база для подготовки – здесь и провел основную подготовку Елистратов. О ее строительстве заговорили после успеха шорт-трекистов в Сочи. До этого ютились во Дворце спорта на Зорге, тренируясь в шесть утра. Раздевалка в подсобке. Сейчас это уже в прошлом. В центре шорт-трека имени Семена Елистратова, конечно, все иначе.
Конькобежная школа появилась в Уфе в 1971 году. Отделение шорт-трека – в 1987. И с 2006 представители Башкортостана стабильно входят в олимпийскую сборную страны. В Турине это был Вячеслав Кургинян. В 2010 в Ванкувере – Семен Елистратов и Руслан Захаров. В 2014 уже в Сочи к ним добавился еще Дмитрий Мигунов. В 2018 и в 2022 продолжил выступать в шорт-треке Семен Елистратов. Кстати, Руслан Захаров специализацию поменял, уже будучи конькобежцем, выиграл на Олимпиаде в Китае серебро в команде. Тоже показатель для башкирской школы.
Сейчас более четырехсот детей занимаются в школе, где культивируется конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание. Больше 250 ребят занимаются шорт-треком. Для них и стал примером Семен Елистратов.
Артем Журавский получил желанный автограф. Мальчик немного растерян. Ему предстоит сделать непростой выбор.
Сегодня в уфимском аэропорту прозвучало немало признаний в любви. И спорту, и Семену Елистратову, который, так хочется верить, станет примером для этих ребят.