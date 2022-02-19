Активные уфимцы провели акцию-субботник «Для Уфы с любовью»

Жители Уфы вышли на снежный субботник. Центр местной активности города совместно с общественными и активистскими организациями провели акцию «Для Уфы с любовью». Все микрорайоны города подключались и расчищали территорию общественных, культурных и лечебных учреждений.

Общими усилиями жители Демского района создают на своей улице волшебство. Уже с утра они расчищают от снега Аллею сказок. Сугроб за сугробом, и в итоге – расчищенная для пешеходов прогулочная зона. Снежный субботник демчане устраивают каждую неделю. Убирают снег в общественных и культурных пространствах района. Инициаторами стали сами жители. За несколько недель благодаря таким субботникам убрали снег во всех дворах и на улицах Демы. Теперь, по словам администрации, руки дошли и до парковых зон.

На такой же субботник вышли и жители Советского района. Сегодняшнюю расчистку детской площадки они приурочили к участию в программе местных инициатив. С наступлением весны жильцы многоэтажки по улице 8 Марта хотят сделать в своем дворе универсальный спортивный комплекс для детей и взрослых.